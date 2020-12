Pippa Middleton attend un deuxième enfant avec James Matthews

Sur le même sujet : Pippa Middleton et James Matthews quittent leur mariage en grande pompe

La famille Middleton a une bonne raison de célébrer les fêtes de fin d'année.

D'après People, Pippa Middleton attend son deuxième enfant avec son mari, James Matthews.

"Pippa et James sont aux anges, c'est une fantastique nouvelle pendant une année difficile", a-t-on appris dans Page Six, le premier média à avoir annoncé la nouvelle. "Toute la famille est ravie."

Si l'on ignore encore les détails de la grossesse, Pippa et James sont déjà les parents du petit Arthur, deux ans. Et si le couple essaie de préserver sa vie privée, Pippa a tout de même indiqué précédemment comment elle est restée en forme avant et après l'accouchement de son premier enfant.

"Maintenant qu'Arthur a 11 mois et est plus mobile, j'ai essayé de trouver différentes activités à faire avec lui", a-t-elle écrit dans un article publié en septembre 2019. "Il fallait que je trouve autre chose en plus des promenades en landeau au parc. Notre salle de sports pour bébé a été un élément salvateur. C'est un grand espace pour s'amuser, avec des objets doux, des tapis d'éveil, des marches, des balles, des balançoires, des mini-trampolines pour stimuler et faire participer physiquement les bébés et les tout-petits."