Découvrez comment Hollywood célèbre les fêtes 2020

Alexa, joue "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey.

Sortez vos pulls de Noël moches du fond du placard et commencez à faire des stocks de chocolats et de papillotes parce que Noël approche à grands pas, et bientôt les fêtes battront leur plein.

Et les plus grandes stars d'Hollywood lancent la saison des fêtes avec d'adorables photos de famille, des moments pris sur le vif avec leurs compagnons à quatre pattes et bien plus encore.

Par exemple ? Reese Witherspoon a récemment fait un post expliquant qu'elle avait dû convaincre sa fille de 21 ans, Ava Philippe, de porter une tenue assortie. "Ok. C'est vrai que j'ai dû la supplier pour qu'on porte des pulls de Noël assortis", a plaisanté l'héroïne de Big Little Lies sur Instagram le 7 décembre, "mais n'est-ce pas trop MIGNON ??!"

C'était mignon, en effet !

Reese n'est pas la seule star à avoir joué les jumelles avec son Mini-Moi. Mario Lopez et toute sa famille ont revêtu des pyjamas à carreaux rouges assortis. "La famille Lopez est prête pour les fêtes", a partagé l'acteur, surexcité, sur Instagram… en septembre !