Découvrez les nouvelles stars de House of Dragons, le spin-off de Game of Thrones

La maison Targaryen de la Khaleesi est légendaire, et on est sur le point de découvrir ses origines.

HBO vient de confirmer trois acteurs supplémentaires pour House of Dragons, le spin-off très attendu de Game of Thrones, qui comptera dix épisodes pour la saison 1. Basée sur le livre Fire & Blood, Feu et Sang en français, de George R.R. Martin, la nouvelle série va dévoiler l'histoire de la maison Targaryen et se déroulera 300 ans avant les débuts de Game of Thrones. Les petits nouveaux sont Olivia Cooke, Matt Smith et Emma D'Arcy, qui rejoignent ainsi Paddy Considine.

Mais quels rôles vont-ils avoir ? Olivia Cooke (Ready Player One, Bates Motel) va incarner Alicent Hightower. D'après HBO, il s'agit de la fille d'Otto Hightower, la main du roi, "et la femme la plus avenante des Sept Couronnes. Elle a été élevée dans le Donjon rouge, proche du roi et de son cercle intime ; elle possède à la fois la grâce de la cour et un sens aigu de la politique".