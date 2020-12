Le premier tapis rouge des enfants de Kate Middleton et du prince William, Charlotte, George et Louis

Sur le même sujet : Pourquoi le Noël de la couronne britannique sera différent cette année

Surprise !

Kate Middleton et le prince William ont emmené leurs trois enfants, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans, lors d'une soirée festive pour célébrer Noël et rendre hommage aux travailleurs en première ligne durant la pandémie de coronavirus. Jeudi 10 décembre, tous les cinq ont assisté à une représentation de Pantoland de la National Lottery (la loterie nationale du Royaume-Uni), un spectacle de Noël généralement comique et d'ordinaire interactif, destiné aux enfants. L'événement était organisé pour remercier les premiers intervenants et leurs familles.

C'est la première fois que les enfants de Kate et William foulent un tapis rouge et c'est la première apparition publique des enfants depuis plusieurs mois. Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait quelques sorties depuis le début de la pandémie en début d'année, dernièrement pour une tournée en train du Royaume-Uni.

Pour la soirée de jeudi, Charlotte portait une robe à carreaux marron et bleus, George portait un pull rayé rouge et noir sur une chemise de couleur claire et un pantalon noir, et Louis portait une veste bleue sur un pull rouge, une chemise de couleur claire et un pantalon noir lui aussi. Kate était vêtue d'une robe longue de soie noire parsemée de pétales signée Alessandra Rich. Williams était presque assorti à son benjamin, en veste noire et pull rouge portés sur une chemise de couleur claire et un pantalon noir.