Jennifer Lopez organise une fête d’anniversaire surprise à sa mère pour ses 75 ans

Jennifer Lopez a beau être l'Icône du public, dans sa vie privée, c'est une autre femme qu'elle célèbre : sa mère, Guadalupe Rodriguez, qui vient d'avoir 75 ans.

Le 12 décembre, l'interprète de "Love Don't Cost a Thing" a partagé sur Instagram une vidéo de la fête d'anniversaire de sa mère, qui consistait en un petit dîner intime avec quantité de ballons. Jennifer et son fiancé, la légende du baseball Alex Rodriguez, ont aidé à surprendre Guadalupe, qui semblait aux anges d'être ainsi honorée.

"Surprise", a écrit Jennifer en légende de la vidéo. "Joyeux 75e anniversaire à ma magnifique maman !!! Je t'aime tellement. On t'aime tous. Tu es la définition de la jeunesse et de l'intemporalité à tout âge… merci pour ton amour, ton énergie, ton soutien éternels et merci d'être toi, tout simplement !!! Je t'aime pour toujours."

En plus du gâteau et des ballons, J.Lo a surpris sa mère en invitant d'autres membres de la famille à appeler durant l'événement via Zoom. C'est ainsi que les jumeaux que Jennifer a eus avec son ex-mari Marc Anthony, Emme et Max, 12 ans, ont pu délivrer un gentil message d'anniversaire à leur grand-mère.