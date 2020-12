Découvrez le clip de Taylor Swift pour sa nouvelle chanson, "willow"

Sur le même sujet : Taylor Swift laisse-t-elle entendre qu'elle est fiancée dans sa dernière chanson ?

Taylor Swift sort un nouveau clip, et ce n'est qu'une toute petite partie du meilleur cadeau de Noël en avance dont pouvaient rêver les Swifties.

Moins de cinq mois après la sortie surprise de son huitième album studio, folklore, l'interprète du titre "August" a de nouveau fait sensation en annonçant la sortie de l'album compagnon de folklore, evermore. Le premier single tiré d'evermore, "willow", est sorti avec son clip, réalisé par Taylor elle-même. Découvrez-le ci-dessous.

Le clip épique est sorti à 21 h, heure de la côte ouest des États-Unis, jeudi 10 décembre, en même temps que l'album. Les images mystiques montrent une histoire d'amour tandis que Taylor plonge dans un fleuve après y avoir vu un reflet inattendu, participe à une sorte de rituel semblable à un feu de joie et finit par utiliser un fil scintillant pour partager un dernier instant particulier avec son homme.

Le rôle masculin principal du clip est interprété par Taeok Lee, qui a par le passé dansé avec Taylor en tournée. Peu après la sortie du clip, il en a posté une image sur Instagram. "Surprise !" a-t-il écrit. "Merci, Tay, de m'avoir encore fait revenir pour ce projet."

Peu après la révélation du clip, Taylor a écrit sur Twitter qu'elle appréciait le lien qu'elle garde avec ses fans. "Je n'ai aucune idée de ce qui arrivera ensuite", a-t-elle posté. "Je n'ai aucune idée de beaucoup de choses, ces derniers temps, et je me suis donc raccrochée à une chose qui maintient le contact avec vous tous. Cette chose a toujours été et sera toujours la musique."

Tandis que les fans attendaient l'arrivée du clip, la chanteuse récompensée aux Grammys a répondu aux questions des fans sur sa page YouTube. "Je voulais qu'evermore représente l'automne et l'hiver tandis que folklore représente le printemps et l'été", a-t-elle répondu à un fan. "J'ai toujours voulu faire une anthologie en 2 parties qui forme une œuvre globale, et c'est arrivé naturellement."