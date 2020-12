Matt Pokora et Christina Milian bientôt de nouveau parents : Christina attend son troisième enfant

"Les nuits peuvent être difficiles quand on change de fuseau horaire. Alors à la place, papa et moi suivons le mouvement et nous relayons", a-t-elle expliqué. "Ça me manque de dormir dans mon lit la nuit mais vous savez quoi ? Je suis complètement faite pour cette routine à la Dracula ! Être parent, c'est vraiment un métier qui va « du matin au soir ». Qui aurait cru que les paroles de ma célèbre chanson prendraient un tout autre sens ?! Je chéris chaque moment."

En mai, Milian expliquait à E! News combien le timing de la pandémie de coronavirus était en réalité une bénédiction insoupçonnée. "Je n'aurais pas pu rêver meilleur moment pour que ça arrive, pour être honnête avec vous. Je pense que cela aurait été plus difficile si je m'étais remise immédiatement au travail parce que j'aurais été submergée par la culpabilité en n'étant pas capable de passer ce temps avec mon bébé, j'aurais reçu des appels pour des auditions… et j'ai une mentalité de bosseuse et je ne veux pas me consumer en en faisant trop."