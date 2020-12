Joe Biden et Kamala Harris désignés Personnalités de l'année 2020 par le magazine Time

Matt Baron/Shutterstock

Hormis le prix de la Personnalité de l'année, le magazine TIME a récompensé d'autres figures influentes cette année, dont BTS, le groupe de K-pop, ou encore LeBron James, la star des Los Angeles Lakers.

Le boys band a été désigné Artiste de l'année, pour le plus grand plaisir des millions de fans de RM, 26 ans, Jin, 28 ans, Suga, 27 ans, J-Hope, 26 ans, Jimin, 25 ans, V, 24 ans, et Jung Kook, 23 ans. Les membres du groupe ont parlé au magazine de cet honneur, et Suga a déclaré : "Il y a des moments où je suis encore décontenancé par les trucs inimaginables qui nous arrivent. Et là, je me dis : « Qui va gérer tout ça, si ce n'est nous ? »"

Quant à LeBron, il a été déclaré Sportif de l'année. Le magazine a souligné ses succès sur et en dehors des terrains de basket, en revenant sur ses ONG, More Than a Vote et I Promise School.