Les Kardashian signent un contrat de plusieurs années avec Hulu à partir de 2021

"C'est le cœur lourd que nous disons adieu à L'incroyable famille Kardashian. Après 14 ans, 20 saisons, des centaines d'épisodes et plusieurs séries dérivées, notre famille a décidé de mettre un terme à cette aventure très spéciale", a partagé la famille K sur les réseaux sociaux. "Nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années : les bons moments, les mauvais moments, les moments heureux, les moments tristes, les nombreuses relations et les nombreux enfants. Nous chérirons toujours ces merveilleux souvenirs et le nombre incalculable de personnes rencontrées en chemin."

"Merci aux milliers de gens et d'entreprises qui ont pris part à cette expérience et, surtout, un grand merci à Ryan Seacrest d'avoir cru en nous, à E! d'être notre partenaire et à notre équipe de production Bunim/Murray, qui a passé un nombre incalculable d'heures à filmer nos vies. Notre dernière saison sera diffusée début 2021. On vous aime !"