Ariana Grande révèle que son Sweetener Tour débarque officiellement sur Netflix

Sur le même sujet : "Positions" d’Ariana Grande : son album le plus sexy ?

MISE À JOUR : Ariana Grande a officiellement confirmé que son Sweetener World Tour allait débarquer sur Netflix.

"Le 21 décembre, un an après sa fin, le sweetener world tour va passer chez vous", a écrit la chanteuse le 9 décembre dans un tweet avec le nom de l'émission spéciale sur le service de streaming, "excuse me, i love you".

___

Le père Noël… on veut dire Ariana Grande a peut-être un joli cadeau pour nous.

Mardi 8 décembre, la superstar a fait le buzz avec ses derniers posts sur Instagram et Twitter.

Eh non, il ne s'agit pas d'une photo tendre d'elle avec son mec, Dalton Gomez. Et ce n'est pas non plus un nouveau cliché d'un look dont elle a le secret. Au lieu de ça, la star de 27 ans a laissé entendre qu'un projet spécial pourrait voir le jour en collaboration avec Netflix.

Sur trois photos en noir et blanc, Ariana a tagué le service de streaming sans la moindre légende ou le moindre commentaire. Et bien que Netflix n'ait pas répondu à nos demandes de commentaires, les Arianators ont déjà leur petite idée.

"LE FILM SWEETENER WORLD TOUR DÉBARQUE", a deviné l'un d'eux. Un autre a ajouté : "DONNE-NOUS UNE DATE."

Et pour augmenter les spéculations, Netflix a répondu au tweet d'Ariana avec le message suivant : "excuse me, I love you." Eh oui, ce sont les paroles de "R.E.M." sur son album Sweetener.