Les sublimes décorations de Noël de Kylie Jenner incluent des ours polaires grandeur nature

La maison de Kylie Jenner est un merveilleux village de Noël !

La star de L'incroyable famille Kardashian montre ses somptueuses décorations de Noël 2020 dans une série de vidéos postées dans ses stories Instagram. Durant cette visite lundi 7 décembre, la reine des cosmétiques a dévoilé plusieurs pièces de sa maison après que le directeur artistique et ami de la famille Jeff Leatham a orné sa maison de décorations de Noël.

L'énorme sapin de Noël de Kylie est recouvert de neige artificielle et orné de simples lumières blanches et de décorations aux tons neutres dans des teintes de blanc, fauve et beige. Accrochés sur la cheminée, on trouve une guirlande de Noël verte et d'autres lumières blanches ainsi que deux bas de Noël blancs suspendus pour sa fille, Stormi Webster, et elle.

Positionnés devant un second sapin de Noël plus modeste, on trouve quatre ours polaires de différentes tailles plus vrais que nature, donnant à son salon des airs de pôle Nord.

La star de E! s'est également assurée de mettre en évidence un adorable "lutin sur le coin" assis sur le coin de l'une de ses autres cheminées.