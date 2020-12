Kourtney Kardashian évoque une apparition dans le remake du film Elle est trop bien d’Addison Rae

Kourt a humblement répondu avec les émojis symbolisant les yeux émus et la fête. On ne doute pas de son talent quel que soit le rôle et on a hâte de voir sa réinterprétation de My Fair Lady.

Kourtney est devenue très proche d'Addison, 20 ans, cette année, mais ce doit être l'une de leurs meilleures collaborations en tant que meilleures amies à ce jour. La mère de trois enfants a qualifié la star de TikTok "d'ange" pour son anniversaire en octobre, donc on sait que c'est du sérieux. Irons-nous jusqu'à dire qu'elle est trop bien ?