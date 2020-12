Le breakdance va faire son entrée officielle aux Jeux olympiques de 2024 à Paris

Sur le même sujet : Comment Ryan Lochte trouve du positif dans l’annulation des JO de 2020

Le breakdance est officiellement un sport olympique.

Le Comité International Olympique a annoncé la nouvelle lundi 7 décembre dans le cadre de l'annonce d'informations relatives aux Jeux de 2024 à Paris, où cette danse donnera droit à des médailles.

D'ici là, n'oublions pas les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo ! En fait, la commission exécutive du CIO a confirmé que trois autres disciplines, le skate, l'escalade et le surf, seraient ajoutées aux Jeux de 2024 à Paris et aux Jeux de 2021 à Tokyo, ces derniers ayant été repoussés pour cause de pandémie de coronavirus.

D'après le comité, cette "nouvelle flexibilité" fait "partie des réformes de l'agenda olympique de 2020", qui "aidera les Jeux olympiques de Paris 2024 face à un monde post-coronavirus".

Concernant le breakdance aux Jeux, ESPN a estimé que le CIO avait décidé d'un sport urbain pour attirer un "public plus jeune".