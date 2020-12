Découvrez la superbe chambre décorée par Gigi Hadid pour la petite fille qu’elle a eue avec Zayn Malik

En début d'année, E! News a appris que Gigi et Zayn s'étaient installés dans la ferme de Pennsylvanie appartenant à la mère du top-modèle, Yolanda Hadid.

"Ils se sentent en paix là-bas pour le moment", avait précédemment confié un informateur concernant leur décision de résider sur la côte est. "Gigi souhaite un maximum d'intimité pour leur bébé et veut pouvoir l'élever en privé."

Il semble que l'ancienne star des Real Housewives de Beverly Hills n'ait pas envie qu'il en soit autrement. Il y a deux mois, Yolanda s'est extasiée sur sa petite-fille en écrivant : "Mon cœur s'emplit de tellement d'amour et de joie pour cette petite fille. C'est un ange qui nous a été envoyé du ciel… Merci maman et papa d'avoir fait de moi une mamie, j'en adore chaque minute."

