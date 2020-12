Toutes les photos de la tournée royale en train festive du prince William et de Kate Middleton

Sur le même sujet : Lupo, le chien du prince William et Kate Middleton, est mort

Le prince William et Kate Middleton donnent de la joie et de l'espoir pendant leur tournée à travers le Royaume-Uni d'une manière à la fois festive et unique.

Sous l'égide du National Health Service, le système de sécurité sociale britannique, le duc et la duchesse de Cambridge ont embarqué pour une tournée de trois jours en Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, dimanche. Leur moyen de locomotion pour ce bref voyage ? Le train royal, bien sûr.

Au cours de leur tournée, Will et Kate ont rencontré des bénévoles de plusieurs organisations caritatives pour les remercier de leur travail acharné pendant la pandémie de coronavirus. Parmi eux, des ambulanciers, des enseignants et des travailleurs du secteur des transports.

L'un d'entre eux, un dénommé Len Gardner, a même pu rencontrer la duchesse après avoir discuté avec elle au téléphone grâce au programme de bénévolat Check-In and Chat du NHS. D'après The Sun, Len, dont la femme est atteinte d'Alzheimer, a commencé à parler à Kate en mai, et ils se sont liés d'amitié depuis. L'homme raconte au magazine : "Je chérirai nos conversations pour le restant de mes jours. Ces appels m'ont aidé parce qu'ils m'ont donné de l'espoir."