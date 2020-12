Brian Austin Green demande la garde partagée des enfants dans son divorce d’avec Megan Fox

Sur le même sujet : Brian Austin Green remercie Megan Fox, source de son "amour-propre"

Brian Austin Green demande au tribunal de lui accorder du temps avec ses fils dans le cadre de son divorce de son ex Megan Fox.

D'après des documents du tribunal obtenus par E! News, l'ancienne star de Beverly Hills a demandé la garde physique et légale alternée des trois enfants du couple, Journey, 4 ans, Bodhi, 6 ans, et Noah, 8 ans.

Green, 47 ans, a fait cette demande le 25 novembre, soit le même jour où Fox a fait sa demande de divorce. Elle a évoqué des différends irréconciliables et demandé la garde physique et légale alternée de leurs enfants, en plus de la fin de l'obligation alimentaire entre conjoints pour Green et elle.

L'héroïne de Transformers, 34 ans, avait précédemment demandé le divorce en août 2015, mais le couple s'était réconcilié et elle avait annulé sa demande en avril 2019. Ils se sont finalement séparés en novembre 2019 après s'être mariés en 2010.

Après le dépôt de la demande de divorce le mois dernier, E! News a appris d'un informateur que tous deux avaient attendu qu'un arrangement soit trouvé au sujet des enfants pour procéder à la demande de divorce.

"Ils avaient besoin de régler la question de la garde des enfants et de tout mettre à plat", nous a confié notre informateur. "C'était en projet, et ça a toujours été leur objectif. Dès qu'ils ont eu tout réglé et que les documents ont été en ordre, elle a déposé sa demande. Ils continueront d'exercer la garde à 50/50 et ont tout prévu pour les fêtes."