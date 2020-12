Sur le même sujet : Katy Perry dévoile sa gaine quatre mois après avoir accouché de Daisy

Toutes les mamans ont besoin d'un petit soutien supplémentaire, demandez donc à Katy Perry.

Dimanche, l'interprète de "Smile", qui a accouché de son premier enfant en août, a dévoilé son arme secrète sous ses vêtements dans une vidéo TikTok. On y voit la juge d'American Idol s'avancer vers la caméra dans un joli trench bleu électrique pour ses cinq millions d'abonnés, entourée des mots "pouvoir", "attitude", "style", "confiance en soi" et "sexe".

En s'approchant, Katy lève ses mains, toujours dans les poches de son imper, pour dévoiler une gaine couleur chair, avant que la caméra ne dévoile la marque.

La vidéo utilise le morceau "Whatever Lola Wants" d'Abbe Lane & Tito Puente And His Orchestra.

En octobre, deux mois après avoir donné naissance à sa fille, Daisy, avec son fiancé, Orlando Bloom, la jeune maman est repartie travailler aux côtés de Lionel Richie et Luke Bryan, les autres juges du télé-crochet américain.