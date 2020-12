Shawn Mendes et Camila Cabello font de nouveau de la musique ensemble avec "The Christmas Song"

Sur le même sujet : Les meilleurs moments du documentaire "In Wonder" sur Shawn Mendes

C'est vraiment le plus beau moment de l'année pour Shawn Mendes et Camila Cabello.

Les deux chanteurs, toujours aussi amoureux, ont à nouveau collaboré sur une chanson, et cette fois, c'est pour célébrer les fêtes de fin d'année.

"On voulait vous offrir des morceaux surprises pour les fêtes. #WONDER version deluxe pour les fêtes est désormais disponible, avec #TheChristmasSong avec @camila_cabello", a écrit Shawn sur Instagram. "Les bénéfices de la chanson iront à @feedingamerica, et on commence en faisant don de 100 000 $ pour venir en aide à ceux qui en ont besoin pendant les fêtes."

"The Christmas Song" n'est peut-être pas un morceau original comme les titres "I Know What You Did Last Summer" et "Señorita", mais ce classique de Noël satisfera sûrement les fans qui ont envie d'entendre à nouveau leurs deux voix sur un même titre.

Dans le clip, que le couple a sorti le lundi 7 décembre, on voit Shawn et Camila en train d'enregistrer le morceau, de décorer leur sapin de Noël et de passer du temps avec leur chien, Tarzan.

"Joyeux Noël à vos proches et à vous", peut-on lire dans un message à la fin du clip romantique. "Avec toute notre affection, Shawn, Camila et Tarzan."