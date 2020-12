Zac Efron et Vanessa Valladares prouvent qu'ils sont toujours ensemble lors d'une rare sortie en public

Sur le même sujet : Zac Efron repéré main dans la main avec sa petite amie supposée

Désolés, mesdames, Zac Efron est toujours maqué.

L'acteur de Nos pires voisins et sa compagne, Vanessa Valladares, ont été repérés après une courte session de sport à Adélaïde, en Australie, vendredi. Les paparazzis ont pris en photo les deux tourtereaux, qui ont quitté la salle de sport par des sorties différentes.

Vanessa était vêtue d'une brassière jaune et orange et d'un legging noir tandis que son homme portait un marcel et un bas noirs. Il a tenté de passer incognito avec des lunettes de soleil et un bonnet, même s'il a fini par être reconnu et saluer les photographes en faisant le signe de la paix.

Depuis que Zac est parti en Australie cette année, il se fait plutôt discret avec l'aide de Vanessa, avec qui il sort depuis environ juillet. Une source proche nous avait précédemment indiqué : "Il adore la région et le mode de vie, et elle lui a montré plein d'endroits géniaux. Il est dans de bonnes dispositions et heureux d'être là-bas."