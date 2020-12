Paris Hilton dit qu’elle a attendu Carter Reum "toute sa vie" lors de leur premier anniversaire

Une année qu’ils n’oublieront jamais

Malgré une année "dingue et effrayante" à cause de la pandémie, Paris dit : "J'essaie toujours de voir le bon côté des choses et je suis très reconnaissante d'avoir Carter dans ma vie. Je n'imagine pas être célibataire et seule durant tout ça."

"Et ça nous a encore plus rapprochés de pouvoir passer 24 heures sur 24 ensemble", continue-t-elle. "J'ai l'habitude de voyager dans le monde entier plus de 250 jours par an, c'est donc la première fois que je reste au même endroit. Carter et moi nous disons toujours que d'être ensemble comme ça, c'est comme avoir vécu cinq ans en couple. Je ne me suis jamais sentie aussi proche de quelqu'un."