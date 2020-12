Matthew Perry poste une première photo de sa fiancée, Molly Hurwitz, avec un T-shirt de Friends

"Oh... mon... Dieu", dirait Janice.

Samedi, Matthew Perry a posté une photo de sa fiancée, Molly Hurwitz, sur Instagram pour la première fois. Sur le cliché, la jeune femme de 29 ans lève ses longs cheveux noirs tout en portant un T-shirt noir indiquant "Could this be any more of a t-shirt", "Vous croyez que ça peut être plus un T-shirt", avec la police de Friends. Le slogan parodie une des blagues récurrentes de Chandler Bing, le personnage de Matthew dans la série culte.

L'acteur fait la promo d'une nouvelle ligne de merchandising en édition limitée dont les bénéfices sont reversés à l'OMS pour venir en aide aux victimes du COVID-19.

"C'est quoi, un T-shirt caritatif en édition limitée ?", a écrit la star de 51 ans sur Instagram vendredi. "Pour deux semaines seulement, je sors une collection de vêtements ! Les bénéfices serviront les efforts de secours de l'Organisation Mondiale de la Santé contre le COVID-19."

Dans le post, on le voit tenir dans sa main une banane contre l'oreille avec un T-shirt blanc identique à celui de sa future épouse, mais avec des images de Chandler en train de faire sa fameuse danse de mariage.