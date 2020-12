Mary-Kate et Ashley Olsen sont plus jumelles que jamais lors d'une rare sortie ensemble

Si ni Mary-Kate ni Olivier, père de deux enfants avec son ex-femme, Charlotte Bernard, n'ont commenté leur rupture, des sources proches ont indiqué que certaines différences ont pu conduire à cette séparation, y compris au sujet des enfants et à cause de modes de vie différents.

"Mary-Kate avait commencé à se faire à l'idée d'avoir un enfant et y pensait sérieusement", a-t-on appris. "Mais Olivier refusait catégoriquement et était contre cette idée. Il estimait que ce chapitre de sa vie était clos et qu'il ne souhaitait pas le rouvrir. Elle n'aimait pas l'idée de ne pas pouvoir explorer cette possibilité."

Une autre source proche a avancé que le demi-frère de Nicolas Sarkozy est "très sociable" et qu'il "adore assister à des événements et voir du monde" tandis que l'ancienne enfant-star est "plus casanière et préfère être en compagnie de ses amis proches".

"Elle n'éprouve pas le besoin d'être mondaine", a-t-on appris. "Elle est très concentrée sur son travail et sa marque. C'est plus sa priorité, et ils n'étaient pas d'accord sur ce point."