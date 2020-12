La nouvelle chanson de Britney Spears est un cadeau d’anniversaire de rêve pour ses fans

Sur le même sujet : Bon anniversaire, Britney : flash-back E!

L'année 2020 n'est pas complètement perdue… grâce à Britney Spears.

Juste à temps pour son 39e anniversaire, mercredi 2 décembre, l'icône de la pop a offert à ses fans un cadeau inattendu en sortant un titre jusqu'ici inédit, "Swimming in the Stars". La chanson, qui est l'essence même de Britney, avait été à origine enregistrée pour son neuvième et plus récent album, Glory, en 2016. Cependant, comme le savent les fans, ce single n'avait finalement pas été retenu pour la tracklist.

Aujourd'hui, la chanson refait son apparition et a droit à son propre vinyle via Urban Outfitters. "Le single inédit de Britney Spears Swimming in the Stars est disponible en exclusivité chez Urban Outfitters pressé sur vinyle noir", annonce la boutique en ligne. "Un must pour tous les soldats dévoués de l'armée de Britney." Si le 33 tours en édition limitée à 16,98 $ est sur les listes de cadeaux de Noël des fans, attention : il est en précommande jusqu'au 15 janvier 2021.

Heureusement, après quatre ans à attendre un nouveau titre, les admirateurs de Britney peuvent l'écouter en boucle en ligne dès maintenant, un peu comme "Mood Ring", une piste bonus de Glory qui est finalement sortie en mai.