Madonna et ses six enfants posent pour une rare photo de famille

Il était temps de prendre la pose chez Madonna.

L'icône de la pop avait de quoi être reconnaissante pour ce Thanksgiving, notamment pour le fait d'avoir ses six enfants avec elle sous son toit. Lundi 30 novembre, l'interprète de "Vogue" a posté une vidéo d'elle avec ses enfants, tous sur leur 31 et posant ensemble pour une photo de famille tandis que "Love Me or Leave Me" de Nina Simone accompagnait les images.

"Un magnifique souvenir………….Reconnaissante", a écrit Madonna en légende de sa vidéo. "#chaquejour #ninasimone."

La star est initialement devenue mère en octobre 1996 avec la naissance de sa première fille, Lourdes León, dite "Lola", 24 ans aujourd'hui, qu'elle a eue avec son ex Carlos León. Quatre ans plus tard, en août 2000, elle a donné naissance à son fils Rocco Ritchie, 20 ans aujourd'hui, son premier et seul enfant avec son ex-mari Guy Ritchie. En 2006, elle a adopté David Banda, 15 ans aujourd'hui, au Malawi, et trois ans plus tard, elle a reçu l'agrément pour adopter Chifundo James, dite "Mercy", 14 ans aujourd'hui. Sa famille s'est encore agrandie en 2017 quand elle a adopté des jumelles, Stella et Estere, 8 ans aujourd'hui, au Malawi.