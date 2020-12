Découvrez Harry Styles et Florence Pugh sur le tournage de Don't Worry, Darling

Les fans sont sûrs d'adorer la dernière photo en date d'Harry Styles et Florence Pugh en tenues années 50 dans leur nouveau film.

Les deux stars ont été photographiées lors du tournage à Palm Springs du très attendu Don't Worry, Darling, lundi. Leurs followers sur les réseaux sociaux ont complimenté le chanteur et l'actrice, qui se trouvent sur le tournage du thriller psychologique réalisé par l'actrice Olivia Wilde, et on comprend pourquoi.

Harry a l'air à la fois confiant et décontracté dans deux costumes différents, un brun et un bleu marine, tandis que Florence a l'air merveilleusement insouciante dans une robe à imprimés. Sur l'un des clichés, on voit Harry s'avancer vers une décapotable avec une mallette et un autre sac.

Quand les caméras ne tournaient pas, Harry et les autres membres de l'équipe du film portaient un masque en ces temps de pandémie.

Pour le moment, on a peu de détails sur l'intrigue ou les personnages de ce long-métrage qui tourne autour d'un couple marié qui fait face à des secrets dans les années 50.