L'Académie des Oscars confirme que la cérémonie de 2021 aura bien lieu devant un public

FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Le maître de cérémonie des Oscars 2021 n'a pas encore été annoncé, et on ignore si l'Académie va reprendre l'idée de ne pas avoir un unique présentateur.

On apprend également que Trevor Noah va animer la soirée des Grammys 2021, qui sera diffusée le 31 janvier, même si on ignore encore dans quelles conditions.

Au cas où vous auriez déjà oublié le palmarès de 2020, Parasite a été le grand gagnant des Oscars, avec quatre récompenses dont Meilleur film. Côté acteurs, on a assisté à la victoire de Renée Zellweger (Judy), Laura Dern (Marriage Story), Joaquin Phoenix (Joker) et Brad Pitt (Once Upon a Time... in Hollywood).

Avec un nombre croissant de cas de COVID-19 aux États-Unis, le comté de Los Angeles a instauré de nouvelles restrictions lundi, notamment sur le nombre autorisé de gens dans les magasins et lors des réunions sociales.

En d'autres termes, l'avenir de la saison des récompenses est encore incertain.