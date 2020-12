Le champion de Formule 1 Lewis Hamilton testé positif au COVID-19

Le pilote britannique a ajouté : "J'ai beaucoup de chance de me sentir bien avec seulement quelques symptômes légers et je vais faire de mon mieux pour rester en forme et en bonne santé. Faites attention à vous. On ne peut jamais être trop prudent. C'est une période inquiétante pour tout le monde, et nous devons nous assurer de faire attention à nous et aux autres. Restez positifs."

D'après ESPN, l'équipe Mercedes a également publié un communiqué officiel pour confirmer le diagnostic de Lewis Hamilton.

"L'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 Team a le regret de vous annoncer que Lewis Hamilton a été testé positif au COVID-19 et qu'il ne pourra pas participer au GP de Sakhir ce week-end. Lewis a été testé trois fois la semaine dernière et a été négatif à chaque fois, dont la dernière fois dimanche après-midi au circuit international de Bahreïn dans le cadre du programme de tests standard lors d'un week-end de course."