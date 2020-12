Rebel Wilson célèbre une étape importante dans sa démarche santé

Sur le même sujet : Rebel Wilson revient sur son année de perte de poids

Rebel Wilson a de quoi être fière.

La star de Isn't It Romantic, qui a décidé de prendre soin d'elle dans le cadre de son "Année de la santé" depuis le début de l'année, a annoncé sur Instagram qu'elle avait atteint son objectif en termes de poids.

"J'ai atteint mon but avec un mois d'avance !", a écrit l'actrice de la franchise Pitch Perfect sur sa story Instagram, selon People. "Même si ce n'est pas le poids qui compte mais le fait d'être en bonne santé, j'avais besoin d'une mesure tangible comme objectif, et c'était 75 kilos."

La star australienne a précisé qu'elle ajouterait un autre message via un Instagram live plus tard dans la semaine pour "remercier tout le monde de son soutien".

L'actrice nous a fait suivre pas à pas ses progrès sur les réseaux depuis le début. Le 2 janvier, elle écrivait sur Instagram : "Pour moi, 2020 va être « L'Année de la santé », donc j'ai mis ma tenue sportswear et je suis sortie marcher, en me forçant à m'hydrater sur mon canapé et à essayer d'éviter le sucre et la malbouffe, ce qui va être difficile après les fêtes que je viens de passer, mais ça va le faire ! Qui est avec moi pour faire des changements positifs cette année ?"