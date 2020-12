Une vidéo inédite des Avengers rend hommage à Chadwick Boseman le jour de son anniversaire

Sur le même sujet : Disney rend hommage à Chadwick Boseman le jour de ses 44 ans

Les partenaires à l'écran de Chadwick Boseman viennent de rendre hommage à l'acteur principal de Black Panther, qui aurait dû avoir 44 ans le 29 novembre.

La star est décédée en août après un long combat contre un cancer du côlon. Dimanche, Mark Ruffalo a posté sur sa page Instagram une ancienne vidéo des co-stars de Chadwick en train de le surprendre en chantant "Happy Birthday" pendant le tournage d'Avengers: Infinity War en 2017.

On y voit Chadwick en train de prendre dans ses bras Anthony Mackie, alias Sam Wilson / le Faucon, ainsi que Sebastian Stan, alias Bucky Barnes, et Danai Gurira, dont on a découvert le personnage, Okoye, dans Black Panther. Les grands acteurs que sont Scarlett Johansson (Black Widow) et Chris Evans (Captain America) et beaucoup de membres de l'équipe technique applaudissent tandis que Chadwick reçoit un gâteau d'anniversaire.

"Aujourd'hui, je pense à ta passion, ton amour et ta lumière, @ChadwickBoseman. Bon anniversaire. J'aimerais pouvoir remonter le temps jusqu'à ce moment", a déclaré Mark Ruffalo.

On le connaît pour son rôle de Bruce Banner / Hulk dans plusieurs films Marvel, dont Avengers: Infinity War et la suite, Avengers: Endgame, où l'on trouve des voyages dans le temps.