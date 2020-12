Pourquoi Megan Fox a finalement demandé le divorce à Brian Austin Green

Sur le même sujet : Megan Fox et Machine Gun Kelly foulent leur premier tapis rouge ensemble aux AMA 2020

Megan Fox va jusqu'au bout de ses projets.

Le 25 novembre, l'actrice a officiellement demandé le divorce à son mari, Brian Austin Green, un an après leur séparation en novembre 2019, et plus de neuf ans après leurs noces en juin 2010.

Quant à ce qui a poussé la mère de trois enfants à enfin officialiser leur rupture à 34 ans, une source a expliqué à E! News que les ex voulaient tout mettre en ordre au préalable.

"Ils avaient besoin de régler la question de la garde des enfants et de tout mettre à plat. C'était en projet, et ça a toujours été leur objectif", a déclaré notre source. "Dès qu'ils ont eu tout réglé et que les documents ont été en ordre, elle a déposé sa demande. Ils continueront d'exercer la garde à 50/50 et ont tout prévu pour les fêtes."

Fox, qui est actuellement en couple avec Machine Gun Kelly, "a tourné la page", a ajouté cet informateur, "et se tourne vers l'avenir avec impatience".

La nouvelle de la rupture en douceur du couple de longue date a émergé en avril, quand une source a confié à E! News que Fox et Green vivaient séparément, mais n'avaient pas "prévu de divorcer pour le moment".