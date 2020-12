Les causes de la mort de Sean Connery ont été dévoilées, un mois après son décès

Cela fait près d'un mois qu'Hollywood a perdu une légende.

En octobre, on apprenait la disparition de Sean Connery à 90 ans. La famille de l'acteur oscarisé avait publié un communiqué et révélé qu'il s'était éteint aux Bahamas, où il avait passé la plupart de ses dernières années.

"Sa femme, Micheline, et ses deux fils, Jason et Stéphane, ont confirmé qu'il est mort paisiblement dans son sommeil entouré de sa famille", apprenait-on le 31 octobre. "Une cérémonie privée aura lieu, suivie d'un hommage qui sera planifié une fois que la [pandémie de coronavirus] sera terminée."

Sur le moment, la cause de sa mort n'était pas très claire. TMZ a récemment apporté un nouvel éclairage sur sa disparition.

Dimanche, le site people a obtenu le certificat de décès de la star et a dévoilé que Sean Connery était mort dans son sommeil d'une pneumonie, d'un problème cardiaque et à cause de son âge avancé.