Visitez la sublime demeure de Paris Hilton à Los Angeles

"Un soir, je suis entrée ici et la pièce était complètement vide parce qu'ils s'y étaient introduits et avaient tout volé", se souvient-elle. "Donc un soir, en rentrant, toute la maison avait été cambriolée, et il n'y avait plus rien dans cette pièce alors qu'elle contenait des milliers de bijoux. Tout a disparu, aujourd'hui."

Vers la fin de la vidéo, l'avancée des travaux de la maison est plus au goût de Paris après que les décorateurs ont donné vie aux pièces en les meublant, chaussures et vêtements remplissant la majorité des placards.

L'immense demeure doit encore subir d'autres rénovations, mais la star aux multiples talents a révélé qu'elle ferait une vidéo "après" quand tout serait terminé.