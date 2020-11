Mads Mikkelsen va remplacer Johnny Depp dans Les Animaux fantastiques 3

Sur le même sujet : Johnny Depp quitte "Les Animaux fantastiques"

Préparez les baguettes magiques, car Warner Bros. a trouvé son nouveau Grindelwald.

Le studio a confirmé que Mads Mikkelsen allait remplacer Johnny Depp dans Les Animaux fantastiques 3.

L'acteur danois est un habitué des grosses franchises puisqu'il est déjà apparu dans Rogue One: A Star Wars Story, Doctor Strange et Casino Royale. Quant à ses rôles inquiétants, le comédien et danseur a joué le Dr Hannibal Lecter dans la série Hannibal et Lucas dans le film La Chasse.

Le tournage du film Les Animaux fantastiques 3 se déroule actuellement dans les Studios Leavesden près de Londres. Les acteurs Eddie Redmayne, Ezra Miller, Jude Law et Katherine Waterston rempilent dans cette "toute nouvelle aventure à travers le monde", rapporte Warner Bros.

Quant à Johnny Depp, il a été contraint d'abandonner son rôle de Grindelwald après avoir perdu son procès pour diffamation. L'acteur de 57 ans poursuivait The Sun, qui l'avait traité de "frappeur de femme" dans un article qui faisait référence aux accusations d'agression sur Amber Heard, mais il a perdu son procès il y a quelques semaines.