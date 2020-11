Jennifer Lopez pose complètement nue et dévoile son corps sculptural sur une photo stupéfiante

"Jennifer Lopez a un succès mondial sans égal et, depuis plus de deux décennies, nous a offert parmi les performances les plus emblématiques et inoubliables de tous les temps", a déclaré Jen Neal, directrice général d'E! News Live Events & Lifestyle Digital, dans un communiqué publié le mercredi 30 septembre. "Pour avoir tracé la voie pour les artistes du monde entier et avoir accru à elle seule la représentation latino dans la musique, au cinéma, à la télévision et dans la mode, nous décernons à Jennifer Lopez le prix d'Icône du public de 2020."