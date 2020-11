Diego Maradona, la légende du football, est mort à 60 ans : l'hommage des stars

Les stars, les fans et la planète football pleurent la disparition de la légende argentine Diego Maradona, qui nous quitte à 60 ans.

Le grand sportif, ancien capitaine de l'équipe de son pays et considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire de son sport, a succombé à une crise cardiaque mercredi, deux semaines après être sorti d'un hôpital de Buenos Aires suite à une opération au cerveau, selon la chaîne américaine ESPN. En apprenant la nouvelle de sa mort, Alberto Fernández, le président argentin, a déclaré trois jours de deuil national.

"Tu nous as emmenés sur le toit du monde", a tweeté en espagnol le chef de l'État, pour accompagner une photo des deux hommes en pleine accolade. "Tu nous as rendus immensément heureux. Tu étais le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Tu vas nous manquer pour le restant de nos jours."

La carrière d'"El Pibe de Oro" avait atteint son apogée en 1986, quand il avait aidé l'Argentine à battre l'Angleterre en finale de la Coupe du monde. En revanche, le pire moment avait été atteint en 1994, quand il avait été exclus de la Coupe du monde pour dopage. En 2000, il avait survécu à une crise cardiaque due à une consommation de cocaïne, avant d'entamer une cure de désintoxication. Ces dernières années, il faisait face à des problèmes de santé et avait été opéré en urgence pour un hématome sous-dural il y a quelques semaines, précise ESPN.

Maradona laisse derrière lui Veronica Ojeda, sa compagne de longue date, deux filles et deux garçons.