Megan Thee Stallion, Justin Bieber et d'autres stars réagissent à leurs nominations aux Grammys 2021

Même si on aimerait bien oublier 2020, il faut admettre que les chansons de cette année nous ont permis de traverser les hauts et les bas plus facilement.

Alors que la pandémie de coronavirus nous a confinés chez nous et a mis un coup d'arrêt aux petits bonheurs que sont les concerts, les soirées et les boîtes, les plus grands artistes étaient là pour nous apporter un peu de lumière en cette période de grisaille. Que ce soit "Rain on Me", avec le duo épique de dance-pop Lady Gaga et Ariana Grande, Future Nostalgia, le deuxième chef-d'œuvre de Dua Lipa, Gaslighter, le premier album depuis 14 ans de The Chicks, ou folklore, l'album surprise de Taylor Swift, l'année a regorgé de musique faite pour nous apporter du réconfort en ces temps incertains.

Mardi, les nominations aux Grammys 2021 ont été annoncées pour souligner le meilleur de l'industrie de la musique cette année. Beyoncé mène le bal avec neuf nominations, ce qui fait à nouveau d'elle la chanteuse la plus nominée de l'histoire des Grammys. Taylor Swift la suit de près avec six nominations pour son album surprise sorti en juillet, qui concourt notamment dans les catégories Enregistrement de l'année et Chanson de l'année.

On a aussi eu droit à l'arrivée de petits nouveaux, dont Harry Styles pour son deuxième album, Fine Line, ou encore Megan Thee Stallion, dont le hit "Savage" est devenu le titre officieux du confinement.