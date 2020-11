Les surprises et les snobés des nominations aux Grammys 2021 : BTS, The Weekend et d’autres chocs

SNOBÉ : Luke Combs

Le deuxième album du chanteur country, What You See Is What You Get, domine les radios country et les cérémonies de remise de prix. D'ailleurs le disque a été élu Album de l'année à la fois aux CMA Awards et aux ACM Awards. Mais pour ce qui est des nominations aux Grammys, Luke a été complètement laissé de côté.