Harry Styles, Megan Thee Stallion, BTS et les autres nominés aux Grammys pour la première fois

Et les nominés sont… Mardi 24 novembre, de talentueux artistes du monde entier ont reçu leurs nominations pour les Grammys 2021. Cette année, de nombreuses stars ont reçu une nomination aux Grammys pour la première fois, parmi lesquels Harry Styles et Megan Thee Stallion. Megan a été surprise par le PDG intérimaire de l'organisation, Harvey Mason Jr., durant la cérémonie d'annonce quand, alors qu'elle annonçait les nominations, il a été révélé qu'elle-même en avait reçu plusieurs ! Étonnamment, les membres du groupe BTS ont aussi reçu leur toute première nomination, pour le prix de la Meilleure performance pop par un duo/groupe pour leur tube "Dynamite". Le groupe a réagi avec un adorable post sur les réseaux sociaux, montrant les stars en train de se réjouir quand leur nomination a été annoncée. Doja Cat, qui a reçu plusieurs nominations aux Grammys pour son tube "Say So", a récemment partagé un pari qu'elle a fait avec un proche sur la cérémonie. Durant une interview dans une salle de presse aux American Music Awards 2020, la chanteuse a évoqué la possibilité de recevoir une nomination aux Grammys.