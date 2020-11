folklore, de Taylor Swift, domine les nominations aux Grammys 2021

Avant aujourd'hui, Swift avait été nominée pour 35 Grammys. Elle a gagné son tout premier Grammy durant la partie des remises de prix se déroulant avant la cérémonie de 2010, décrochant le prix de Meilleure performance vocale féminine de country pour sa chanson "White Horse". La même année, "White Horse" a aussi remporté le prix de Meilleure chanson country, tandis que Swift a également décroché les prix d'Album de l'année et de Meilleur album country pour Fearless.

En 2012, Swift a remporté les prix de Meilleure chanson country et de Meilleure performance country solo pour son tube "Mean", qu'elle a écrit au sujet d'un critique de sa musique. L'année suivante, la chanson de Swift "Safe & Sound" avec The Civil Wars lui a valu le Grammy de Meilleure chanson écrite pour un média visuel. Aux Grammys de 2016, Swift a décroché trois prix de plus, remportant les prix d'Album de l'année et de Meilleur album pop vocal pour 1989. Le visuel du clip rempli de stars de Swift et Kendrick Lamar pour "Bad Blood" leur a aussi valu le Grammy du Meilleur clip cette année-là.

Les fans pourront voir combien de prix Swift ajoutera à sa collection quand les Grammys 2021 seront diffusés le 31 janvier 2021.