De nouveaux visages dans Stranger Things pour la saison 4 : découvrez les nouveaux personnages

Cette nouvelle cuvée de personnages pour Stranger Things nous donne des indices sur ce que la saison quatre de la série nous réserve. Si la série suivra désormais les jeunes ados Onze (Millie Bobby Brown), Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard) et le reste de l'équipe tandis qu'ils explorent toutes sortes de problématiques liées au lycée, il est évident qu'ils sont loin d'en avoir fini avec les conspirations et le monde à l'envers.