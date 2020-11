Ashley Tisdale, enceinte, s’offre une "babymoon" rustique avec Christopher French

Sur le même sujet : Vanessa Hudgens fête la grossesse d’Ashley Tisdale

Ashley Tisdale s'est récemment offert une "babymoon" relaxante, à savoir un séjour à deux avec son mari, Christopher French, avant l'arrivée de bébé.

L'ancienne héroïne des films High School Musical, âgée de 35 ans, a posté une photo d'elle caressant son ventre arrondi, prise sur une colline surplombant l'océan, sur sa page Instagram vendredi. Elle a dit qu'elle était en "babymoon" à Big Sur, un parc national situé sur la côte centrale de Californie.

"Baby moon à Big Sur [sic]. C'est fou, la dernière fois qu'on est venus, on essayait de se remettre d'avoir perdu Maui, quel énorme changement de vie", a écrit Tisdale, en faisant allusion au chien longtemps resté à ses côtés, un croisé bichon maltais et caniche, qui est mort en juin 2019.

"Un peu plus d'un an plus tard, nous voilà de retour pour célébrer cet heureux événement, un autre changement de vie", a continué Tisdale. "Mon but dans la vie, c'est le changement, et si le monde semble effrayant en ce moment, lui aussi changera et s'améliorera. Il faut juste être patients et savoir qu'on pourra à nouveau fréquenter nos amis et nos proches. Merci Big Sur d'être toujours mon havre de paix pour me ressourcer et prendre du recul", a continué Tisdale. "Je dirais bien que son secret repose dans l'océan mais je crois qu'il est aussi dans les arbres."