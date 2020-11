Gigi Hadid poste d’adorables nouvelles photos avec sa "meilleure copine"

Instagram

C'est le premier enfant de Gigi avec son petit ami, Zayn. Elle a révélé qu'elle était enceinte en avril dans The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, et en septembre, les deux tourtereaux ont annoncé qu'ils avaient eu une petite fille "magnifique et en bonne santé".

Gigi et Zayn ont ensuite présenté le nouveau-né au monde à Halloween.

Sur une photo Instagram postée le 31 octobre, Gigi était déguisée en Samus Aran, le personnage de Metroid, Zayn, en membre de la maison Serpentard de Harry Potter, et leur fille en Hulk.