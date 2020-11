La prestation de Jennifer Lopez aux American Music Awards 2020 suscite des comparaisons avec Beyoncé

Les American Music Awards 2020 n'ont pas dit leur dernier mot !

On peut dire que lors de la cérémonie de dimanche soir, les stars n'ont pas démérité. Si la cérémonie est apparue un peu différente à cause de la pandémie de coronavirus actuelle, ça ne veut pas dire qu'elle a manqué de moments mémorables.

Pour commencer, Taraji P. Henson a assuré en tant que présentatrice de la prestigieuse soirée. Sans oublier Justin Bieber, qui y a chanté pour la première fois en quatre ans et nous a offert une prestation émouvante avec Shawn Mendes.

Cependant, ils n'ont pas été les seuls à faire parler d'eux. Jennifer Lopez et Maluma ont pris la scène d'assaut pour une flamboyante prestation de leurs hits "Pa' Ti" et "Lonely", tirés de leur film à venir, Marry Me.

J.Lo portait une combinaison noire plus que minimale signée LaQuan Smith, faite d'un tissu transparent et agrémentée d'un body en velours. Elle avait aussi gardé sa coupe courte coiffée façon wet look, comme on l'a vu sur le tapis rouge.

Mais de sa coupe de cheveux à son ensemble coquin, beaucoup n'ont pu s'empêcher de comparer le look et la prestation de Jennifer à ceux de Beyoncé aux Grammy Awards 2014 sur "Drunk in Love".