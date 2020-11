Le créateur de Supernatural évoque les adieux émouvants de Sam et Dean dans le final de la série

La série Supernatural vient officiellement de se terminer.

Après 15 saisons, les fans ont pu voir une dernière fois Sam (Jared Padalecki) et Dean (Jensen Ackles) lors du final très émouvant diffusé jeudi 19 novembre aux États-Unis. La suite de cet article contient des SPOILERS, alors vous êtes prévenu.

Pour résumer, disons juste que Dean est mortellement blessé alors qu'il traquait des mimes vampires qui kidnappaient des enfants. Après avoir prononcé un ultime discours très touchant à son frère, il rejoint le paradis, supervisé par Jack (Alexander Calvert), où il retrouve Bobby (Jim Beaver) et Baby (une Chevy Impala de 1967). Quant à Sam, il finit par mourir de vieillesse et retrouve son frère dans l'au-delà.

Avant la diffusion de l'ultime épisode, Andrew Dabb, l'un des showrunners, a indiqué à Entertainment Weekly qu'il était satisfait de la manière dont la série s'achève : "[Le final] est un épisode un peu plus old school. On pense que c'est parfait pour finir la série. On en est contents et on espère qu'il en sera de même pour les fans."