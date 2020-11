Halle Berry se souvient de son premier orgasme, à 11 ans, dans une vidéo

Sur le même sujet : Flash-back E! : bon anniversaire, Halle Berry !

Halle Berry se met à nu, mais cette fois, ce n'est pas pour un film.

L'actrice et son amie Lindsay Flores ont proposé une version très sexe de l'happy hour.

Mais comment est né ce questionnaire très porté sur la chose ? Eh bien, les deux copines ont choisi des questions de leurs followers, et comme le dit Halle sur son Instagram : "Certains d'entre vous sont très cochons."

Pour commencer en beauté, Lindsay et Halle se sont vu demander de parler de leur premier orgasme. Si Lindsay a eu du mal à se souvenir des détails, Halle s'en est souvenue comme si c'était hier. La star a déclaré : "Je me rappelle mon premier orgasme... Je me le suis donné."

Lindsay, alias Booshy, visiblement admirative, a demandé à son amie l'âge qu'elle avait, et l'actrice lui a indiqué qu'elle avait 11 ans.

Halle a précisé : "Je tripatouillais. Je découvrais ma sexualité, comme la plupart des filles."