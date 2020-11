Regardez Miley Cyrus et Dua Lipa se déchaîner dans le clip chaud bouillant de "Prisoner"

Préparez-vous à ramasser votre mâchoire après avoir regardé le nouveau clip complètement barré de Miley Cyrus et Dua Lipa.

Jeudi, Miley a sorti le clip de son nouveau hit, "Prisoner", et disons que le côté plus "soft" de la pop star dans son précédent album a bel et bien disparu. "Prisoner" est le deuxième single, après "Midnight Sky", extrait de son futur LP intitulé Plastic Hearts, qui sort le 27 novembre.

Le clip est un bel hommage aux années 80, avec Miley Cyrus vêtue de cuir et de bas résille, tandis que Dua Lipa et elle conduisent un bus de tournée. Après avoir vu comment elles dirigent le véhicule, il faudrait peut-être leur demander leur permis de conduire.

On a même droit à un hommage aux slasher movies avec un couteau planté dans un ours en peluche doté d'un cœur, et l'interprète de "Wrecking Ball" apparemment en train de se couvrir de sang.