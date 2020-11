Lady Gaga en pourparlers pour jouer face à Brad Pitt dans le thriller d'action Bullet Train

Sur le même sujet : Lady Gaga : d’où tient-elle son célèbre pseudo ?

De Bradley Cooper à Brad Pitt, la chanteuse et actrice Lady Gaga sait choisir ses partenaires à l'écran !

E! News vient d'apprendre que l'interprète de Chromatica était en pourparlers afin de donner la réplique à Brad Pitt dans un thriller d'action intitulé Bullet Train. Rien n'est encore signé, et les négociations sont encore en cours.

Basé sur Maria Beetle, le livre de Kotaro Isaka, le film tourne autour de cinq assassins qui se retrouvent dans un train dans des circonstances mystérieuses. Pour le moment, on ignore le rôle de Gaga, mais il semblerait qu'avec ce long-métrage, elle risque de s'essayer à un nouveau genre, elle qui a déjà remporté un Golden Globe pour la série American Horror Story et un Oscar pour le drame A Star Is Born.

Ces derniers temps, Mother Monster s'est plus concentrée sur la musique. Elle a sorti son album Chromatica en mai, avec des singles comme "Stupid Love" ou "Rain On Me", avec Ariana Grande. L'interprète de "Born This Way" avait l'intention de faire une tournée cet été, mais elle l'a reportée à cause de la pandémie de coronavirus.