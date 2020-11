Harry Styles, dog sitter ? Emma Corrin, de The Crown, révèle son lien étonnant avec le chanteur

Il ne s'agit pourtant pas de la première fois que Harry s'occupe d'animaux. Parmi ses expériences, on apprend qu'une fois, il a nourri le poisson d'un fan (nommé Harry, évidemment) et qu'il a accepté au débotté de garder le chien d'un inconnu pendant que son propriétaire allait chercher un plat à emporter dans un restaurant à Hollywood.

Rory Carroll, le chanceux en question, a donné plus de détails : "Harry Styles a vu mon embarras, avant de me taper sur l'épaule et de me dire qu'il allait surveiller Oscar pendant que j'allais à l'intérieur. Quel homme."