Pourquoi Gal Gadot et Wonder Woman 1984 ont peut-être bien sauvé Noël

Sur le même sujet : Trailer officiel de "Wonder Woman 1984" : Gal Gadot remet le costume

On peut compter sur Wonder Woman pour sauver Noël.

Mercredi 18 novembre, la star de Wonder Woman 1984, Gal Gadot, et sa réalisatrice, Patty Jenkins, ont annoncé la nouvelle que le monde avait désespérément besoin d'entendre : le prochain opus de la franchise Wonder Woman sortira au cinéma et sur HBO Max le 25 décembre aux États-Unis, et le 30 décembre en France !

L'actrice a choisi Twitter pour annoncer la sortie du film à ses fans. "C'EST L'HEURE. On a attendu longtemps pour ça. Je ne saurais vous dire combien j'ai hâte que vous voyiez tous ce film", a écrit Gal. "Ça n'a pas été une décision facile, et on n'aurait jamais cru devoir retarder la sortie aussi longtemps mais le Covid a mis notre monde sens dessus dessous."

Elle a continué : "On pense que le film n'a jamais été aussi pertinent et on espère qu'il apportera de la joie, de l'espoir et de l'amour à vos cœurs. Wonder Woman 1984 me tient particulièrement à cœur et je ne peux qu'espérer qu'il en sera de même pour vous. On y a mis tout notre cœur et toute notre âme."