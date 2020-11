Ryan Dorsey, l'ex de Naya Rivera, dépose une action en justice au nom de leur fils, Josey

Sur le même sujet : Ryan Dorsey poste la 1re photo de son fils depuis le décès de son ex Naya Rivera

Josey Hollis Dorsey, le fils de cinq ans de Naya Rivera, ainsi que la succession de la star ont déposé une plainte contre le comté de Ventura, le United Water Conservation District et le Parks and Recreation Management, alias la Parks Management Company (PMC), à la cour supérieure de Ventura, en Californie, mardi.

Par l'intermédiaire de Ryan Dorsey, son père et tuteur légal, le petit garçon a fait valoir deux causes d'action : une mort injustifiée et une infliction de détresse émotionnelle par négligence. Concernant la première cause avancée, des documents de la cour obtenus par E! News estiment que "Josey a subi des dommages économiques et non économiques à cause de la mort de Naya." Eu égard à la seconde cause, les documents font valoir que Josey souffre de "graves troubles émotionnels" étant donné qu'il était sur place quand sa mère s'est noyée.

La succession de l'actrice, par l'intermédiaire de son avocat, Justin Stiegemeyer, a mis en avant le fait qu'il lui ait survécu et que, de ce fait, il souhaiterait "récupérer de la perte ou des dommages subis par Naya avant sa mort, y compris des pénalités ou des dommages exemplaires punitifs que Naya aurait été en droit de demander si elle avait survécu".

D'après les documents, les plaignants demandent un procès avec jury. Ils réclament également "des dommages et intérêts réels, compensatoires, consécutifs et punitifs, dont le montant sera fixé lors du procès", "les frais d'avocat tels que prévus par la loi", "des intérêts pré et post-jugement" et toute "autre mesure que la cour jugera appropriée".